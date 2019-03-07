Опровергнута информация о самоубийстве Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла информацию о якобы самоубийстве дочери экс-президента республики Гульнары Каримовой, распространившуюся в социальных сетях, передает «Интерфакс».

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару переведена в колонию общего режима. Отмечается, что было решено поместить ее в колонию из-за «злостных нарушений» условий отбывания наказания.

Суд в 2017 году приговорил Каримову к 10 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и другие преступления, позднее наказание заменили на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства её дочери Иман в Ташкенте.

Дочери бывшего президента запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и телефоном. Однако осужденная не раз нарушала условия отбывания наказания.