Опрос: Жителей США не беспокоит «российское вмешательство в выборы»

Американских граждан волнует экономическая ситуация в стране, нелегальные мигранты, расизм, а также плохое руководство страной. Такие данные следуют из опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

Социологи выяснили, что19% опрошенных недовольны действиями властей США и считают плохим управление государством. Экономическая ситуация в стране беспокоит 15% респондентов, еще 14% американцев волнуются по поводу нелегальных мигрантов, а 7% граждан озабочены проблемой расизма в США.

Предполагаемое вмешательство в американские выборы, как выяснилось, волнует менее 1% опрошенных, пишет Газета.ру

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите с Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что не увидел реальных доказательств российского вмешательства в выборы. Позже он «отказался от своих слов». Однако физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН пояснила, что, судя по жестам и мимике, Трамп сказал совсем не то, что думает.