Физиогномист: Своему окружению Трамп говорит не то, что думает

РИА Новости

Психолог Светлана Филатова в эфире НСН рассказала, какие невербальные сигналы посылал Трамп, отчитываясь в Белом доме о встрече с Путиным.

Президент США Дональд Трап во время своего отчета в Белом доме по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным выглядел подавленным и избегал зрительного контакта с окружением. Об этом сообщила в эфире НСН эксперт невербального поведения, физиогномист, психолог Светлана Филатова, которая проанализировала видео выступление Трампа в Белом доме.

«Там было очень много невербальных сигналов. К примеру, во время разговора Трамп придерживал правой рукой левую, то есть пытался свои эмоции держать с помощью логики. Он не использовал свои размашистые жесты, как-то даже ссутулился и опустил челюсть. Все это говорит, что он подавлен», - заявила собеседница агентства.

Эксперт обратила внимание на то, что Трамп слова своей речи читает по бумажке, но не потому, что он их забыл. Это просто способ избежать зрительного контакта с оппонентами, считает психолог.

«Трамп выступал перед теми, кто его вряд ли поймет. Поэтому он опустил глаза и выдал какую-то информацию. Самым красноречивым стало то, как на фразе «я доверяю своим спецслужбам» Трамп четко покачал головой. То есть «не доверяет». Он просто оправдывается и пытается спрятаться от оппонентов. Он боится говорить ту информацию, которую говорит. Он понимает, что в ответ получит не очень хорошую реакцию», - убеждена Филатова.

Физиогномист призналась, что на выступлении в Белом доме Трамп сам на себя был не похож. Обычно харизматичный и артистичный политик в буквальном смысле «сдулся».

«Многое можно списать на то, что американский лидер просто устал, а вокруг царила деловая обстановка. Но совершенно точно, что он думает совершенно по-другому, нежели говорит», - заключила Филатова.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели открытые переговоры и встречу тет-а-тет в Хельсинки 16 июля. На пресс-конференции по итогам саммита Трамп, отвечая на вопрос журналистов о российском вмешательстве в американские выборы, заявил, что доказательств этому он не видит. За это в США Трампа подвергли жесткой критике. Позже он пояснил, что доверяет выводам спецслужб о российском вмешательстве, а его слова в Хельсинки просто были неверно истолкованы.