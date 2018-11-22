Опрос: Властями недовольны почти 90% украинцев

Подавляющее большинство жителей Украины, а именно 86,9%, недовольны действиями властей. Как пишут РИА Новости, об этом говорят результаты опроса, проведённого Институтом социальных технологий «Социополис». Респонденты отмечают, что украинские чиновники преследуют только личную выгоду и защищают исключительно свои интересы.

В то, что представители властей Украины служат народу, верит порядка 5% опрошенных.

Также социологи выяснили, что 57% респондентов называют основной проблемой в стране конфликт в Донбассе. Далее в списке следует коррупция в органах власти, замыкают тройку лидеров высокие тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, жителей Украины беспокоит уровень безработицы в стране.

Между тем, ранее стало известно, что за проблемы, стоящие перед Россией, в полной мере ответственен Владимир Путин. По данным опроса, проведённого «Левада-центром», так считает 61% россиян. Еще 22% респондентов полагают, что президент ответственен в «некоторой мере», отмечает Русская планета. Президент Центра политтехнологий Борис Макаренко в эфире НСН заявил, что такие результаты опроса обусловлены непрекращающимися сложными социально-экономическими условиями в стране, при этом подчеркнув, что ожидать падения рейтинга доверия президенту не стоит.