Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

Опрос: Властями недовольны почти 90% украинцев

22 Ноября 2018 в 17:20
Опрос: Властями недовольны почти 90% украинцев

Подавляющее большинство жителей Украины, а именно 86,9%, недовольны действиями властей. Как пишут РИА Новости, об этом говорят результаты опроса, проведённого Институтом социальных технологий «Социополис». Респонденты отмечают, что украинские чиновники преследуют только личную выгоду и защищают исключительно свои интересы.

В то, что представители властей Украины служат народу, верит порядка 5% опрошенных.

Также социологи выяснили, что 57% респондентов называют основной проблемой в стране конфликт в Донбассе. Далее в списке следует коррупция в органах власти, замыкают тройку лидеров высокие тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, жителей Украины беспокоит  уровень безработицы в стране.

Между тем, ранее стало известно, что за проблемы, стоящие перед Россией, в полной мере ответственен Владимир Путин. По данным опроса, проведённого «Левада-центром», так считает 61% россиян. Еще 22% респондентов полагают, что президент ответственен в «некоторой мере», отмечает Русская планета. Президент Центра политтехнологий Борис Макаренко в эфире НСН заявил, что такие результаты опроса обусловлены непрекращающимися сложными социально-экономическими условиями в стране, при этом подчеркнув, что ожидать падения рейтинга доверия президенту не стоит.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.