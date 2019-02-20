Опрос: Большинство россиян заявили о доверии патриарху Кириллу

Рейтинг доверия наших соотечественников к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу составляет 54%. Об этом говорят данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение». При этом, как отмечают социологи, по сравнению с 2017 годом доля респондентов, которые придерживаются такой позиции, увеличилась на 5%.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что среди тех, кто доверяет патриарху, больше женщин, людей старшего возраста и россиян, проживающих в сельской местности. Также социологи подчеркнули, что за последние семь лет отношение россиян к Русской православной церкви (РПЦ) изменилось в лучшую сторону у 13% наших соотечественников.

Напомним, накануне в СМИ появились сообщения о том, что на прилавках одного из магазинов Красноярска появилась водка в сувенирной упаковке в виде Часовни Параскевы Пятницы. Снимки алкогольного напитка в необычной таре в социальных сетях опубликовали жители города. Отмечается, что не меньше внешнего вида бутылки удивляет и её цена – 2 тысячи рублей.

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН заявил, что такие маркетинговые ходы являются аморальными и безнравственными.