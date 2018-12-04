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ОПЕК+ продолжит обсуждать сокращение добычи

4 Декабря 2018 в 23:57
ОПЕК+ продолжит обсуждать сокращение добычи

ОПЕК+ по-прежнему не достиг консенсуса по поводу объемов сокращения и продолжит обсуждение 5 декабря, сказал журналистам министр энергетики Кувейта Бахит ар-Рашиди.

В среду состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В его состав входят шесть стран, руководят работой Россия и Саудовская Аравия.

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо также сообщил журналистам в Вене, что ОПЕК+ завтра продолжит обсуждение об уровне сокращения добычи нефти в 2019 году, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что Катар принял решение выйти из Организации стран экспортеров нефти с 1 января 2019 года. КАК уточнил министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шрида аль-Кааби, это «технический и стратегический шаг», который не имеет политической подоплёки. Решение принято после анализа, в расчёте на укрепление позиций Катара на мировой арене.

При этом на цены на нефть в долгосрочной перспективе, решение Катара никак не повлияет, заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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