ОПЕК+ продолжит обсуждать сокращение добычи

ОПЕК+ по-прежнему не достиг консенсуса по поводу объемов сокращения и продолжит обсуждение 5 декабря, сказал журналистам министр энергетики Кувейта Бахит ар-Рашиди.

В среду состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В его состав входят шесть стран, руководят работой Россия и Саудовская Аравия.

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо также сообщил журналистам в Вене, что ОПЕК+ завтра продолжит обсуждение об уровне сокращения добычи нефти в 2019 году, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что Катар принял решение выйти из Организации стран экспортеров нефти с 1 января 2019 года. КАК уточнил министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шрида аль-Кааби, это «технический и стратегический шаг», который не имеет политической подоплёки. Решение принято после анализа, в расчёте на укрепление позиций Катара на мировой арене.

При этом на цены на нефть в долгосрочной перспективе, решение Катара никак не повлияет, заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.