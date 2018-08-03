Опасный яд пытался провезти в Крым гражданин Украины

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Украинец был задержан на российско-украинской границе при попытке нелегально провезти партию агрохимикатов. Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, в своем автомобиле мужчина оборудовал тайник в пространстве между топливным баком и кузовом. При досмотре были обнаружены несколько литров химических средств, сообщает КИА. Решается вопрос о привлечении гражданина Украины к административной ответственности.



Ранее сообщалось, что уже более 600 тысяч украинских туристов побывали в Крыму за шесть месяцев 2018 года.