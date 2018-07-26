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Крым переживает нашествие украинских туристов

26 Июля 2018 в 20:09
Крым переживает нашествие украинских туристов

Уже более 600 тысяч украинских туристов побывали в Крыму за шесть месяцев 2018 года. Такие цифры привёл председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк. По его оценке, российский полуостров в течение года посетят порядка одного миллиона туристов с Украины, передаёт КИА.

В целом, в прошлом году в Крым приезжали представители 68 стран, немало из эти приезжих заинтересовались лечением на курортах. Обобщённые сведения по числу зарубежных отдыхающих будет озвучена в конце туристического сезона.

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