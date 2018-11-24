«Опаснее ИГИЛ». Глава британского Генштаба сравнил Россию с террористами

Россия для Великобритании представляет большую угрозу, чем террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России). Такое мнение выразил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Британии Марк Карлтон-Смит.

В качестве примера он привел инцидент в Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют Россию. Глава Генштаба Британии добавил, что Москва пытается использовать уязвимости в ряде нетрадиционных военных областей, таких как космос и киберпространство. Британцев напугал и тот факт, что «Москва продемонстрировала готовность применять силу для защиты своих национальных интересов», пишет RT.

Ранее издания The Insider и Bellingcat начали собственные расследования отравления в Солсбери после того, как Скотленд-Ярд предъявил обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову в причастности к инциденту. Издания выяснили, что оба молодых человека являются сотрудниками спецслужб. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН назвал эти сведения чушью.