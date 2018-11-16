Генерал-майор ФСБ назвал чушью причастность спецслужб к выдаче виз «солсберецким туристам»

ФОТО: Петров и Боширов // Стоп-кадр из интервью RT

Александр Михайлов заявил НСН, что Россия оказалась втянутой в игру, правил которой никто не объяснял.

Сотрудники ФСБ России пытались повлиять на визовый центр, чтобы помочь оформить документы для выезда в Британию Александру Петрову и Руслану Боширову. Об этом сообщают издания The Insider и Bellingcat, ведущие собственное расследование инцидента в Солсбери. Они ссылаются на бывшего сотрудника визового центра, который сообщил, что силовики имели доступ ко всем видеокамерам в задании организации и пытались устроить на работу собственного человека. Также по их версии ФСБ пыталась передать документы в британское консульство в обход визового центра, однако безуспешно.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН назвал эти сведения чушью и заявил, что российские спецслужбы не могли пытаться повлиять на ход получения документов, так как это было заведомо безрезультатное действие.

«Что за чушь? Как может человек с помощью сотрудников ФСБ получить визу иностранного государства? Дело в том, что, если в визе отказывают, иностранное государство может даже не указать причину. Никакого влияния на дипломатическую службу другого государства ФСБ по определению оказать не может», — заявил Михайлов.

Он напомнил, что дискурс вокруг отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери давно вышел за рамки логики. В данный момент, по его мнению, стороны уже забыли о нестыковках в деле и обсуждают незначительные детали. В то время как у здравомыслящих людей возникает сомнение в том, был ли на самом деле отравлен бывший двойной агент.

«Тем более, надо вернуться к исходным данным. Мы всё время идём по пути, который нам предлагают. Не было там никакого “Новичка” на момент отравления. Мы сегодня уже втянулись в эту историю. Сначала мы начали стебаться над идиотами-британцами, которые нам подбросили эту тему. Потом они перевели стрелки на мифических Петрова и Боширова, мифических потому, что эти люди никакого отношения к ГРУ не имеют. И теперь мы продолжаем раскручивать тему, забыв вообще предмет обсуждения. Это враньё, которое сегодня легко распространяется различного рода сайтами, которые ведут так называемые расследования, попадает в мозги, и они начинают кипеть, потому что мы уже не понимаем, что мы обсуждаем. Мы втянулись в некую компьютерную игру, где мифические люди совершают мифическое убийство. Особенно нелепо это выглядит потому, что мы не видели ни Скрипаля, ни его дочь. Даже первичное появление Юлии Скрипаль на TV показывало, что она вряд ли даже предполагает, что это было какое-то специально заданное отравление», — заключил генерал-майор ФСБ в запасе.

Напомним, издания The Insider и Bellingcat начали собственные расследования отравления в Солсбери после того, как Скотленд-Ярд предъявил обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову в причастности к инциденту. Издания выяснили, что оба молодых человека являются сотрудниками спецслужб. По их сведениям, настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, и он является полковником ГРУ. Реальное имя Петрова — Александр Мишкин, он военный врач.