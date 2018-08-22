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ОНК: В СИЗО отметили чистоплотность сестер Хачатурян

22 Августа 2018 в 11:59
ОНК: В СИЗО отметили чистоплотность сестер Хачатурян

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по городу Москве Иван Мельников, посещавший сестер Хачатурян в СИЗО, опроверг сообщения СМИ об их неряшливости. Об этом он рассказал на пресс-конференции НСН.

«В СМИ было много заявлений о том, что они неряхи или еще что-то. Это абсолютная неправда. На удивление, это отмечают и сотрудники следственного изолятора. О том, что в камерах кровати заправлены идеально, все убрано, все чистенько, вопросов никаких по такому моменту нет», — сказал Мельников.

Ранее ответственный секретарь ОНК рассказал об условиях содержания девочек в следственном изоляторе. По его словам, в первые дни к ним приезжала скорая помощь.

Напомним, сестры Хачатурян Ангелина, Кристина и Мария обвиняюся в убийстве своего отца. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями обнаружили 27 июля в холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По словам девушек, отец использовал их как рабынь, постоянно угрожал, не пускал на занятия в школу и в доме хранил оружие. Между тем, ряд знакомых семьи, по данным СМИ, называли его набожным и отзывчивым человеком. 

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