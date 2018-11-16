ОНК Приамурья распущена из-за главы организации, назвавшей Цеповяза меценатом

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, которая назвала в соцсети Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером», сложила полномочия, сообщает РИА Новости.

Кроме того, зампредседателя региональной ОНК Андрей Зенков сообщил, что помимо Охотниковой вместе с ней полномочия складывают с себя все члены региональной наблюдательной комиссии.

Зенков добавил, что после скандала в отношении Охотниковой «началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна».

Ранее Наталья Охотникова в Instagram разместила пост об отбывающем наказание за массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края члене «банды Цапка» Вячеславе Цеповязе. В посте говорится, что от действий Цеповяза «никто не пострадал, жертв нет».

Ранее НСН писала о том, что в следующем году Россия полностью откажется от телевещания в аналоговом формате. Без «без хлеба и зрелищ» из-за ТВ-революции останутся 20 млн россиян.







