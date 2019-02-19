ОНФ: Зарплате российских учителей до МРОТ не хватает 60 млрд рублей в год

На пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал, почему части российских школ не хватает выделяемых из бюджета средств. По его словам, все дело в большом количестве бюрократических процедур.

Эксперт «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции НСН объяснила, что требуется для того, чтобы обеспечить достойную заработную плату.

«Большая часть денег, которая направляется государством в образовательные учреждения на одного ребенка идет на заработную плату учителя. Конечно, есть рекомендации по распределению финансирования. Конечно, в ряде регионов рекомендации не соблюдаются. Денег не хватает по разным причинам, но их зачастую не хватает даже на зарплаты учителей. Это с учетом распределения большей части финансирования на эту статью расходов. Например, для того чтобы довести зарплату учителя до размера МРОТ по всей стране, необходимо только на это выделять более 60 миллиардов рублей в год. Это только базовый оклад, без стимулирования и надбавок», — рассказал эксперт.