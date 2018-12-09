«Он на обследовании». Винокур рассказал о здоровье Лещенко

Юморист Владимир Винокур рассказал журналистам о самочувствии своего друга Льва Лещенко. Он подтвердил, что накануне во время концерта 76-летний артист почувствовал себя плохо, теперь его состояние нормализовалось.
«Сейчас на обследовании», — сказал Винокур, слова которого приводит Ura.ru
Супруга артиста Ирина также сообщила, что поводов для опасения за здоровье Льва Валериановича у поклонников нет.
«Чувствует себя неплохо, все нормально, все отлично», — передает ее слова kp.ru.
Тем не менее, жена артиста посчитала, что ситуация требует ее личного присутствия, поэтому отправилась в больницу.Ранее стало известно, что Лев Лещенко был накануне госпитализирован из концертного зала «Мир» в Москве. Сам он подтвердил журналистам, что почувствовал себя плохо, но «уже все в порядке», сообщала НСН.