«Он на обследовании». Винокур рассказал о здоровье Лещенко

Юморист Владимир Винокур рассказал журналистам о самочувствии своего друга Льва Лещенко. Он подтвердил, что накануне во время концерта 76-летний артист почувствовал себя плохо, теперь его состояние нормализовалось.

«Сейчас на обследовании», — сказал Винокур, слова которого приводит Ura.ru

Супруга артиста Ирина также сообщила, что поводов для опасения за здоровье Льва Валериановича у поклонников нет.

«Чувствует себя неплохо, все нормально, все отлично», — передает ее слова kp.ru.

Тем не менее, жена артиста посчитала, что ситуация требует ее личного присутствия, поэтому отправилась в больницу.