Лещенко: Чувствую себя нормально, завтра буду петь!

Народный артист России Лев Лещенко рассказал журналистам о своем самочувствии. Накануне артиста увезла «Скорая» прямо с концерта в Москве.

«Я чувствую себя нормально, завтра буду петь на концерте памяти Шаинского», — сказал Лещенко РИА Новости.

При этом артист не стал раскрывать о причинах госпитализации.

В субботу, 8 декабря, Лещенко должен был выступать на концерте «На благо мира» в концертном зале «Мир». За кулисами 76-летнему артисту внезапно стало плохо. Прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать его в одну из московских клиник, пишет Газета.ру

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил Льву Лещенко за высокие достижения в сфере культуры и искусства. Певец удостоился Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщала НСН.