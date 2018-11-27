Омбудсмен рассказала о типе ранений у задержанных моряков ВМС Украины

Состояние украинских моряков, получивших ранения при задержании в Керченском проливе судов ВМС Украины, оценивается как стабильное. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в республике Крым Людмила Лубина, сообщает РИА Новости. По ее словам, информация об ампутации руки одному из них не подтвердилась.

«У всех все конечности в норме на сегодняшний момент», - сообщила Лубиина.

Омбудсмен добавила, что моряки получили не тяжелые осколочные ранения.

Трое пострадавших находятся в одной из больниц Керчи. У одного из них ранение в кисть, у другого в плечо, еще у одного – в бедро. Все они молодые люди от 19 до 24 лет.

Дальнейшую судьбу всех 24-х задержанных моряков ВМС Украины будет решать суд, сообщает телеканал «360».

Три военных украинских судна незаконно пересекли российскую границу в Керченском проливе 25 ноября. Они были задержаны российской пограничной службы. Их пришлось задерживать с применением оружия в связи с игнорированием требований покинуть закрытую российскую акваторию. В результате ранения получили трое украинских моряков.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН завил, что инцидент в Керченском проливе омрачит предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20. Форум пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. В его рамках запланированы переговоры лидеров России и США.

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