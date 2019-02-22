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Олегу Салюкову присвоено звание генерала армии

22 Февраля 2019 в 12:25
Олегу Салюкову присвоено звание генерала армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков получил звание генерала армии. Такой приказ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Этим же указом звание генерал-полковника присвоено начальнику Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.

Олег Салюков стал 65-м военачальником в современной истории России, которому присвоено звание генерала армии. В предыдущий раз такое звание присваивалось в 2015 году - тогда его удостоились Виктор Золотов, занимающий сейчас должность главы Росгвардии, и заместитель министра обороны Павел Попов.

Первым это звание получил министр обороны Павел Грачев в 1992 году.

Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН заявил, что Америке не удастся помешать первенству России в арктическом регионе.

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