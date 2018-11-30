Олег Саитов шокирован возможным исключением бокса из программы Олимпиады

Сегодня Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020-го года в столице Японии. МОК также приостановил финансирование Международной ассоциации бокса.
По словам Саитова, АИБА старается выполнять все поставленные перед ней требования. Он считает, что дело в новом главе Ассоциации, представителе Узбекистана Гафуре Рахимове, который был избран на этот пост большинством голосов.
Как напоминает издание «Свободная пресса», МОК сейчас проводит расследование в отношении АИБА, он подозревает Гафурова в связях с организованной преступностью.
Ранее фанат «Спартака» известный под псевдонимом Вася Киллер в эфире НСН рассказал, почему болельщики требуют объявить бойкот капитану Денису Глушакова.