Олег Саитов шокирован возможным исключением бокса из программы Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов шокирован тем, что бокс может быть не представлен в программе Олимпийских игр в Токио, передает ТАСС.

Сегодня Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020-го года в столице Японии. МОК также приостановил финансирование Международной ассоциации бокса.

По словам Саитова, АИБА старается выполнять все поставленные перед ней требования. Он считает, что дело в новом главе Ассоциации, представителе Узбекистана Гафуре Рахимове, который был избран на этот пост большинством голосов.

Как напоминает издание «Свободная пресса» , МОК сейчас проводит расследование в отношении АИБА, он подозревает Гафурова в связях с организованной преступностью.