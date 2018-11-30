Спорт за неделю: Бойкот Глушакову и страсти вокруг «Золотого мяча»

В новом выпуске «НСН-Спорт» - промежуточные итоги выступления россиян в нынешнем евросезоне и предположения экспертов, кто из спортсменов получит одну из самых желанных наград футбольного мира.

Нынешний евросезон для российских футбольных клубов складывается не самым удачным образом. Есть, конечно, яркие вспышки, как первая за 14 лет победа «Локомотива» в Лиге чемпионов, или очень уверенная игра «Краснодара», но в целом печалиться приходится чаще, чем радоваться.

Особняком в этой истории стоит «Спартак». Шатает клуб из стороны в сторону, как иву плакучую на ветру. И в национальном чемпионате – слезы, и в еврокубке… И тренер не угодил, и фанаты обозлились на капитана. А во вчерашнем матче противостояние Дениса Глушакова и болельщиков достигло апогея. В соцсетях запустили акцию #СпартакбезГлушакова, но нынешний тренер Олег Кононов выпустил Дениса в стартовом составе. В итоге обвинения в том, что капитан, как говорят, «слил» тренера Массимо Карреру, переросли в потасовку. Недовольный фанат выбежал на поле и высказал кулаками свое, впрочем, и общее недовольство. Разнимать оппонентов бросились спартаковцы, судьи, стюарты… В итоге - фанат в СИЗО, «Спартак», уступивший «Рапиду» покидает Лигу чемпионов на щите. В эфире НСН фанат «Спартака» известный под псевдонимом Вася Киллер поддержал того самого выбежавшего на поле болельщика.

«Красно-белая трибуна в категорическом большинстве на данный момент считает Дениса Глушакова, к сожалению, иудой ввиду того, что он слил тренера, ввиду того, что его моральный облик не соответствует повязке капитана московского «Спартака». Это мнение болельщиков, это мнение большинства трибуны. С этим могут не соглашаться тренера, руководство, специалисты от футбола. Человек, который выбежал на поле, я не могу давать оценку этому поступку, но он выразил позицию большинства болельщиков московского «Спартака» и свое отношение к Денису Глушакову», - резюмировал Вася Киллер.

Продолжая разговор о роли личности в футболе и в команде, как не вспомнить о грядущей 3 декабря церемонии вручения «Золотого мяча». О главной сенсации – непопадании в список номинантов Лионеля Месси сказано немало. По неофициальным данным, награду выиграет хорват Лука Модрич, вторым станет Криштиану Роналду, а третье место займет Антуан Гризманн.

Футбольный эксперт, комментатор Виктор Гусев в эфире НСН поделился своими предположениями.

«Модричу отдадут награду. Он был признан лучшим футболистом чемпионата мира, получил свою большую награду в этом году. А все остальные, Вы знаете, о ком я говорю», уже поднадоели»… Так что - Лука Модрич», - считает Гусев.

К слову, Модрич в уходящем году выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала», но если вспомнить, с каким трауром на лице хорват получал серебряную медаль мундиаля, может быть хотя «Золотой мяч» сможет обрадовать талантливейшего хавбека.