«Окопались». Украинская журналистка поняла чей Крым

Журналист украинского портала Страна.ua Олеся Медведева отправилась в Крым, чтобы посмотреть на месте на жизнь полуострова спустя пять лет после его воссоединения с Российской Федерацией. По дороге Медведева отметила отвратительное состояние дорог на Украине.

Пересекая границу, визитёрша обратила внимание на солидный российский КПП: «Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте».

Перемещаясь по полуострову Олеся Медведева опровергла утверждения украинской стороны о «притеснении» крымских татар. Она, в частности, обратила внимание на большие частные дома в татарских посёлках, а также отметила, что с 2014 в Крыму построили не менее пяти мечетей, а, возможно, и больше.

Главная претензия у неё возникла к качеству интернета и сотовой связи. Ей не понравилось, что в Крыму не доступны украинские операторы, а, чтобы получить доступ к сети, необходимо зарегистрироваться. Среди прочего, репортёр исполнила на улице песню на украинском языке в ожидании, что, как она выразилась, «её загребёт ФСБ». Когда ничего такого не произошло, это её сильно раздосадовало.

Главный вывод, который сделала украинская гостья - за пять лет Крым достаточно серьёзно интегрировался в РФ, и фактически живет по российским правилам и законам.

Как отмечает РИА ФАН , ранее посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый призвал компанию Google «исправить» отображение Крыма на всех картах. Диппредставитель посетовал, что якобы «некорректное» изображение полуострова на ресурсе GoogleMaps противоречит позиции американских властей и ООН, которые признают Крым украинской территорией.

В Google для российских пользователей Крым отображается как часть РФ, для зарубежных — как спорная территория. В Госдуме объяснили, чем опасно стремление Украины поменять такой формат.



