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Окончательное голосование по Brexit пройдет 4 апреля

2 Апреля 2019 в 08:52
Окончательное голосование по Brexit пройдет 4 апреля

Окончательное голосование британского парламента по сделке об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, который заключила премьер-министр Тереза Мэй, может состояться 4 апреля, пишет РЕН ТВ.

Как сообщает RT, накануне члены британского парламента в очередной раз отвергли четыре предложения по проекту соглашения о Brexit.

Уточняется, что сейчас кабинет министров уже склоняется в пользу предложения депутата от Консервативной партии Кеннета Кларка, которое было отвергнуто ранее.

Ранее старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в интервью НСН оценила вероятность различных сценариев развития событий в Великобритании.

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