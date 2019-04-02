Окончательное голосование по Brexit пройдет 4 апреля

Окончательное голосование британского парламента по сделке об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, который заключила премьер-министр Тереза Мэй, может состояться 4 апреля, пишет РЕН ТВ.

Как сообщает RT, накануне члены британского парламента в очередной раз отвергли четыре предложения по проекту соглашения о Brexit.

Уточняется, что сейчас кабинет министров уже склоняется в пользу предложения депутата от Консервативной партии Кеннета Кларка, которое было отвергнуто ранее.

Ранее старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в интервью НСН оценила вероятность различных сценариев развития событий в Великобритании.