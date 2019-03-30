«Стало еще сложнее». Эксперт о новом повороте Мэй по Brexit

Эксперт в беседе с НСН оценила шансы на победу в борьбе между парламентом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует предпринять четвертую попытку голосования парламента по вопросу выхода государства из Европейского союза.

Предполагается, что голосование должно пройти на следующей неделе. По сообщению газеты Daily Telegraph, если условия сделки Brexit снова будут отвергнуты депутатами палаты общин, то Тереза Мэй может инициировать проведение досрочных всеобщих парламентских выборов.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в интервью НСН оценила вероятность различных сценариев развития событий в Великобритании.

Вариант сделки с Брюсселем был уже трижды отвергнут британскими депутатами, в том числе и накануне, 29 марта. Ранее Мэй пообещала в обмен на поддержку своего плана уйти в отставку этим летом. В среду, 27 марта британский парламент голосовал по альтернативным планам Brexit, однако ни один из восьми предложенных Палате общин не набрал большинства голосов. Напомним, что изначально дата выхода Великобритании из Евросоюза была назначена на 29 марта, однако Мэй удалось согласовать с Брюсселем отсрочку до 22 мая, но в ЕС на это согласились только при условии согласования сделки в британском парламенте. Иначе Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля.

«То, что восемь альтернатив парламент отверг – ни одна редакция не набрала большинства голосов - говорит о том, что нет конструктивного решения, нет альтернативы сделке по замыслу Терезы Мэй. Значит, надо согласиться с идеей Мэй или выйти из Brexit вообще без сделки. Второй вариант может стать наиболее вероятным сценарием и исходом, поскольку парламент ничего не может предложить. Если за неделю ситуация не изменится, то 12 апреля состоится Brexit без сделки»,- считает Годованюк.

По мнению ученой, в Великобритании имеет место конституционный кризис - исполнительная и законодательная власть не могут договориться. Brexit не может состояться по варианту сделки Терезы Мэй без одобрения парламента. А после четвертой попытки Мэй протянуть свой вариант положение дел может усугубиться.

«Исход может быть не таким, как ожидает Тереза Мэй. Кроме выхода из Brexit без сделки остается еще один вариант, маловероятный, но возможный сценарий – вынесение сделки на референдум. В этом случае должен быть принят соответствующий закон, и на процедуру потребуется много времени. Но Британия связана установленными сроками выхода из Brexit и выборов в Европарламент. Поэтому остаются все три варианта: Brexit без сделки, Brexit со сделкой Мэй или не будет Brexit в принципе. А теперь ситуация стала еще сложнее», - считает эксперт НСН.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН более подробно о ситуации, которая возникла в британском парламенте.