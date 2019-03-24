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Около 70 картин Репина получила Третьяковка от Русского музея

24 Марта 2019 в 20:00
Около 70 картин Репина получила Третьяковка от Русского музея
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

К выставке в честь 175-летия русского художника Ильи Репина Русский музей передал в Третьяковскую галерею около 70 полотен кисти мастера. Об этом сообщил директор Государственного русского музея Владимир Гусев.

В экспозицию, посвященную творчеству Репина, входит более 300 рисунков и картин. Выставка составлена по хронологическому принципу, она включает 14 разделов. Вернисаж будет открыт до 18 августа.

Культурному обмену не смогло помешать даже похищение из Третьяковки картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая находится на постоянном хранении в Русском музее. К реставрации холста, получившего несколько царапин, в музее приступят после окончания мартовской выставки.

Ранее президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН рассказала, что ждет замечаний Минкульта по безопасности после кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. 

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