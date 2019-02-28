В Пушкинском музее ждут замечаний Минкульта по безопасности

ФОТО: Пушкинский музей // Википедия

Президент ГМИИ им. Пушкина поделилась с НСН переживаниями из-за того, что ведомство до сих пор не знакомит музейщиков с итогами проверки.

Министерство культуры РФ завершило проверку в четырёх крупнейших музеях России, инициированную после громкого похищения картины Архипа Куинджи из здания Третьяковки. Как сообщается на сайте ведомства, в Государственном Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственном историческом музее при общей положительной оценке был выявлен ряд нарушений в системе безопасности. Отмечается, что нарушения являются результатом недоработок самих музеев и нерационального размещения постов Росгвардии.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН заявила, что сама ожидает списка нарушений, но пока никаких сообщений от Минкульта по итогам проверки в музей не приходило.

«Я не знаю, нет документа. Никто не рассказал нам, какие замечания в наш адрес сделаны. И у нас никто не знает, потому что работала комиссия с группой главных хранителей и так далее. Дирекции или даже общего собрания не было, на которой бы сказали, что нас проверили, обнаружили то и то. Наоборот, я на той неделе просила меня соединить с председателем комиссии, но так этого и не сделали до сих пор. У меня был целый ряд вопросов. Пока у нас нет никакой информации, что нашли у нас, что надо исправлять. Но, наверняка, есть какие-то недостатки. Надо понять, что они нам инкриминируют», — заметила Антонова.

В завершении она выразила надежду, что в скором времени диалог с ведомством будет налажен. Добавим, в Росгвардии также сообщили, что не получали от министерства культуры РФ результата проверок безопасности музеев в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, пристальное внимание к работе музеев в стране было вызвано скандальной кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая произошла на глазах у посетителей среди бела дня. Похититель был найден по горячим следам, однако то, как легко мужчина смог вынести произведение искусства из галереи, несмотря на охрану и камеры, возмутило общественность. После этого все картины музея обязали оснастить специальными датчиками, которые позволят защитить полотна от похитителей и вандалов.