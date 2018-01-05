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Охрану авиабазы Хмеймим усилили после нападения

5 Января 2018 в 10:18
Охрану авиабазы Хмеймим усилили после нападения

На авиабазе Хмеймим после диверсии террористов усилена охрана. Об этом рассказали журналистам в Минобороны.

В ведомстве отметили, что сирийские силовики, которые занимаются обеспечением безопасности аэродрома, усилили охрану прилегающей к базе территории. Также они продолжают искать террористов, устроивших нападение на Хмеймим.

Накануне представитель Минобороны РФ рассказал о минометном обстреле, которому подверглась авиабаза 31 декабря. В результате погибли двое российских военнослужащих. При этом в МО опровергли уничтожение семи самолетов ВКС РФ, пишут «Известия».

Известно, что обстрел устроила мобильная диверсионная группа боевиков. Сенатор Франц Клинцевич в эфире НСН не исключил, что во главе террористов стоял американский инструктор.

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