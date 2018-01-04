Клинцевич не исключил, что напавших на Хмеймим боевиков вел американский инструктор

РИА Новости

Сенатор в эфире НСН заявил, что после вывода российских войск из Сирии, американцы снова начали готовить боевиков на своих базах.

Нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии связано с недоработкой сирийских военных и активизацией американских спецслужб по работе с боевиками. Такое мнение высказал в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это произошло только потому, что были вывезены наши войска, и осталось вполне достаточно для функционирования военной базы. То, что охранялось нашими военными, сегодня передано «на хранение» подразделениям вооруженных сил Сирийской Арабской республики. Изменился подход», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что после заявления Минобороны РФ об уничтожении ИГИЛ, произошла очень сильная активизация американских спецслужб «по восстановлению их инструментария, который был потерян».

«Мы должны открыто говорить об этой беспардонной поведенческой функции спецслужб США, которые не только работают специально против нас, они готовят эти подразделения, вооружают, обучают и кормят их там же – у себя на базе. А дальше дают задание по проведению подобных диверсионных акций. Не исключаю, что та группа, которая проводила этот диверсионный акт, представляя ИГИЛ, была под руководством кого-нибудь из американских спецназовцев. Подошли, сделали несколько выстрелов из миномета, и ушли», - считает сенатор.

Он уверен, что американцы и дальше будут стремиться воспользоваться ситуацией. Впрочем, у российских военных есть чем на это ответить.

«Ребята просто недопонимают: у нас за плечами Афганистан и Северный Кавказ. Мы знаем американскую тактику и знаем, как с ней бороться. Дорого обойдутся этим ребятам наши жертвы. Я в это убежден. Шутить с нами в подобной методике особенно накануне праздников не рекомендуем», - подчеркнул Клинцевич.

Запущенный в СМИ фейк про уничтожение российских самолетов, по мнению сенатора, также является частью американской информационной борьбы.

«Сотни миллионов узнают и растиражируют информацию о том, что русские, заявившие об уничтожении ИГ, а у них сожгли семь самолетов. А официальное заявление Минобороны прочитают единицы. Эта тактику информационной войны американцы всегда используют. Но я вынужден тут американцев разочаровать. Мы живем в 21 веке, и наша с вами беседа обязательно доберется до читателя. Мы уже привыкли к таким подходам. Они не поменяются, а подобные информационные диверсии только будут усиливаться», - заключил сенатор Клинцевич.

Ранее в Минобороны рассказали о гибели двух российских военных при минометном обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря. Информацию об уничтожении семи самолетов ВКС РФ в Минобороны назвали фейком.