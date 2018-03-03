Охлобыстин выложил в Сеть новую серию «Простоквашино»

В сети появились первые кадры новой серии «Простоквашино». Продолжение любимого советского мультфильма выложил в интернет актер Иван Охлобыстин, который озвучивает Почтальона Печкина.





Накануне директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев сообщил журналистам, что всего будет выпущено порядка 30 эпизодов мультфильма. В этом году снимут 8-10 серий. Первая будет показана 1 апреля.

Известно, что кота Матроскина в новых сериях озвучит Михаил Ефремов, пса Шарика – Гарик Сукачев, а Дядю Федора – Алексей Онежен.





Добавим, что автор сценария «Простоквашино» Эдуард Успенский ранее неоднократно заявлял НСН, что не давал согласие на продолжение мультфильма. Адвокаты писателя намерены подадут иск в суд, как только продолжение мультика появится в Сети.