Охлобыстин получил британскую визу

Российский актер Иван Охлобыстин действительно приглашен на кинофестиваль «Дни российского кино» в Лондон и британскую визу уже давно получил. Такую информацию сообщил журналистам представитель актера максим Брусницын.

«Охлобыстин едет в Лондон представлять фильм „Временные трудности“, визу давно выдали», — сказал Брусницын, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко сообщил, что потребовал от премьера Великобритании Терезы Мэй лишить британской визы «мракобеса и пособника террористов Охлобыстина».

Минкультуры Украины внес Охлобыстина в «черный список» еще в 2015 году. Вместе с ним невъездными в страну стал режиссер Никита Михалкова, Евгений Гришковец, Михаил Боярский, рэпер Баста, Эмир Кустурица и другие деятели российской культуры и искусства.