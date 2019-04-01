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Охлобыстин ответил Зеленскому за «идиотов»

1 Апреля 2019 в 07:31
Охлобыстин ответил Зеленскому за «идиотов»

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал его и Михаила Пореченкова «идиотами», пишет Газета.ру.

Артист на своей странице в соцсетях опубликовал пост, в котором сообщил, что подобное высказывание политика обидно, а также добавил, что тот зря назвал российских артистов подобным образом.

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно», — написал Охлобыстин.

По мнению актера, Зеленского так «чарует» власть, однако добавил, что прощает украинского шоумена за грубую критику видеоролика. Охлобыстин пояснил, что ни он, ни Михаил Пореченков «не преследовали каких-либо политических целей, а «просто прикалывались».

Актер сообщил, что несмотря на разногласия, Зеленский все равно останется его другом.

Ранее НСН сообщало, что также на оскорбления со стороны лидера президентской гонки на Украине ответил российский актер Михаил Пореченков.

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