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Пореченков ответил на оскорбления со стороны Зеленского

31 Марта 2019 в 21:41
Пореченков ответил на оскорбления со стороны Зеленского

Актер Михаил Пореченков, который недавно совместно с Ивано Охлобыстиным снялся в шуточном ролике в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, столкнулся с резкой критикой последнего. Зеленский предположил, что актеров подкупили, а также назвал их «идиотами». Пореченков с ответом медлить не стал, передает «Говорит Москва».

«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор. Я думал, что с Зеленским это не произойдет, ан нет, случилось», — заявил Пореченков. 

Он также подчеркнул, что, по его мнению, Зеленский будет «унылым президентом». 

Напомним, что 31 марта проходят выборы президента Украины. Согласно опубликованным ранее данным экзитполов, Зеленский лидирует с 30 процентами голосов. У действующего президента Украины Петра Порошенко результаты почти в два раза ниже - чуть больше 18 процентов. 

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