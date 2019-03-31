Пореченков ответил на оскорбления со стороны Зеленского

Актер Михаил Пореченков, который недавно совместно с Ивано Охлобыстиным снялся в шуточном ролике в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, столкнулся с резкой критикой последнего. Зеленский предположил, что актеров подкупили, а также назвал их «идиотами». Пореченков с ответом медлить не стал, передает «Говорит Москва».«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор. Я думал, что с Зеленским это не произойдет, ан нет, случилось», — заявил Пореченков.Он также подчеркнул, что, по его мнению, Зеленский будет «унылым президентом».Напомним, что 31 марта проходят выборы президента Украины. Согласно опубликованным ранее данным экзитполов, Зеленский лидирует с 30 процентами голосов. У действующего президента Украины Петра Порошенко результаты почти в два раза ниже - чуть больше 18 процентов.