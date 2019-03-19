Огромный метеорит взорвался недалеко от Камчатки

Специалисты NASA зафиксировали над Беринговым морем, недалеко от берегов Камчатки, мощный взрыв метеорита. Он произошел в декабре 2018 года на высоте всего 25,6 км над поверхностью Земли.

Отмечается, что мощность взрыва была в 10 раз сильнее, чем у атомной бомбы, брошенной на Хиросиму в 1945 году, сообщает РЕН ТВ.

Небесное тело двигалось под углом в 7 градусов, а взрыв произошел из-за трения о плотные слои атмосферы. Сотрудник NASA Линдли Джонсон сообщил, что огненный шар взорвался вблизи воздушного коридора, который используется пассажирскими самолетами, передают argumenti.ru.

Джонсон также рассказал, что взрывы такой мощности происходят несколько раз в сто лет и на этот раз его никто не заметил, так как метеорит упал над морем, пишет «Газета.ру».

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил НСН, что астероид EA2, который максимально приблизится к Земле 22 марта, совершенно не опасен для землян.







