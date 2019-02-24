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Оговорился: Порошенко назвал Украину агрессором

24 Февраля 2019 в 10:00
Оговорился: Порошенко назвал Украину агрессором

Во время предвыборного выступления в городе Жолква президент Украины Петр Порошено оговорился и назвал страну агрессором.

«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — сказал Порошенко.

Затем он исправил ошибку - «российскому агрессору».

Украинский президент не раз ошибался в духе Фрейда. В начале 2018 года он сказал, сто Крым и Донбасс топчут украинские оккупанты, называл украинский режим подлым.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН назвал президента Петра Порошенко карточным шулером, который все время передергивает политические карты и за свои ошибки обвиняет Россию.

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