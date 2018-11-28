Офисным работникам посоветовали пить побольше воды зимой

Врачи рекомендуют россиянам, работающим в офисе, соблюдать правильный питьевой режим из-за сухого воздуха в отопительный сезон. По словам специалистов, в день необходимо употреблять около 2,5 литров воды. Об этом рассказала врач общей практики городской поликлиники номер 69 столичного департамента здравоохранения Ирина Шелгунова, передает АГН «Москва».

По словам медика, работающие системы климат контроля и обогреватели делают воздух суше, организм в таких условиях быстрее теряет жидкость.

При этом, у каждого человека своя норма потребления жидкостей. Перебор здесь также может быть вреден для здоровья. Например, пить больше трех литров воды в день не рекомендуется.

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал в эфире НСН, что небольшие дозы некрепкого алкоголя могут снять психологическое напряжение при интимной близости без негативного влияния на физиологию.

