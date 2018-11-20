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Офицер Росгвардии на МКАД пресек драку пятерых человек

20 Ноября 2018 в 22:27
Офицер Росгвардии на МКАД пресек драку пятерых человек

Полковник Росгвардии Евгений Макрушин на 58-м километре Московской кольцевой автодороги в районе Кунцево пресек драку с участием пятерых человек, которые использовали железные прутья и битые бутылки, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной инцидента стало ДТП. На лице одного из участников драки были видны следы порезов, а из раны текла кровь. Офицер проявил решительность, вмешался в конфликт и пресек противоправные действия, после чего вызвал на место сотрудников ДПС.

Ранее НСН сообщала, что сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Дагестане. Инцидент произошел, когда росгвардеец пытался разнять драку в одном из махачкалинских кафе. Сотрудник Росгвардии в момент происшествия не находился на службе.

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