Чемпион по рукопашному бою застрелил росгвардейца в Махачкале

Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Дагестане. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства, инцидент произошел минувшей ночью, когда росгвардеец пытался разнять драку в одном из махачкалинских кафе.

Отмечается, что сотрудник Росгвардии в момент происшествия не находился на службе.

«В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

По данным информированного источника, раненый посетитель кафе был доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр, он находится в реанимации, с ним работают следователи.

Также известно, что личность стрелявшего уже установлена. По некоторым данным, выстрел в сотруднике Росгвардии произвел чемпион мира по рукопашному бою. Его ищут.Возбуждено уголовное дело, пишет «Интерфакс».