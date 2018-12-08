Один из задержанных украинских провокаторов участвовал в пытках жителей ДНР

Один из украинских моряков, участвовавший в провокации в Керченском проливе и задержанный российскими пограничниками, причастен к пыткам жителей Донбасса. Об этом сообщили в ФСБ РФ на брифинге в субботу.

Как рассказал начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, после задержания украинских провокаторов в Черном море, в ведомство обратился житель Донецка, который рассказал, как один из задержанных пытал его в Бердянске «с причинением очень серьезных телесных повреждений». Он добавил, что информацией уже заинтересовались следственные органы ДНР.

Шишов подчеркнул, что задержанные украинские моряки не являются военнопленными, их обвиняют в совершении уголовного преступления, пишет РИА Новости.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире ранее НСН заявил, что российские пограничники имели полное право утопить украинские катера через 30 минут после начала провокации. Он заявил, что пограничники обошлись с украинскими нарушителями в Керченском проливе «очень гуманно».