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Один из полицейских-насильников в Уфе арестован

2 Ноября 2018 в 13:59
Один из полицейских-насильников в Уфе арестован

Кировский районный суд Уфы арестовал до 31 декабря 2018 года одного из фигурантов уголовного дела о групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, сообщает РИА Новости. Об этом сообщил пресс-секретарь суда. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Инцидент с участие трех полицейских и их девушки-коллеги произошёл в ночь на 30 октября, сообщает RT.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина в эфире НСН рассказала, что в военных и силовых ведомствах подобные факты случаются.

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