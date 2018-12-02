«Очень тяжелая группа». Дзюба о соперниках России на Евро-2020

Российской сборной по футболу в отборочном туре Евро-2020 достались тяжелые соперники. Такое мнение высказал журналистам капитан национальной команды Артем Дзюба.

«Группа очень тяжелая. Бельгия - жесткий фаворит группы, одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией», - сказал нападающий, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Он отметил, что шотландцами и с Кипром очень неприятно играть на их территории. Казахстан, по словам футболиста, также «ловит соперников на своем поле». Единственный соперник, который Дзюбу устроил по всем параметрам – это сборная Сан-Марино.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-202 прошла 2 декабря в Дублине. Соперниками России стали Бельгия, Шотландия, Сан-Марино, Казахстан и Кипр. Советник генерального директора ФК «Локомотив», экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире НСН ранее заявил, что у национальной сборной есть все шансы пройти групповой этап и выйти плей-офф Евро-2020.