Воскресенье
02 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

«Очень тяжелая группа». Дзюба о соперниках России на Евро-2020

2 Декабря 2018 в 17:19
«Очень тяжелая группа». Дзюба о соперниках России на Евро-2020

Российской сборной по футболу в отборочном туре Евро-2020 достались тяжелые соперники. Такое мнение высказал журналистам капитан национальной команды Артем Дзюба.

«Группа очень тяжелая. Бельгия - жесткий фаворит группы, одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией», - сказал нападающий, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Он отметил, что шотландцами и с Кипром очень неприятно играть на их территории. Казахстан, по словам футболиста, также «ловит соперников на своем поле». Единственный соперник, который Дзюбу устроил по всем параметрам – это сборная Сан-Марино.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-202 прошла 2 декабря в Дублине. Соперниками России стали Бельгия, Шотландия, Сан-Марино, Казахстан и Кипр. Советник генерального директора ФК «Локомотив», экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире НСН ранее заявил, что у национальной сборной есть все шансы пройти групповой этап и выйти плей-офф Евро-2020.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.