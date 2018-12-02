«Есть шанс выйти из группы». Булыкин о перспективах РФ на Евро-2020

РИА Новости

Футболист Дмитрий Булыкин в эфире НСН рассказал о соперниках сборной РФ по Евро-2020 и оценил шансы национальной команды пройти групповой этап.

Россия в групповом этапе Чемпионата Европы 2020 года сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино. Соперники национальной команды определились в результате жеребьёвки, которая прошла 2 декабря.

Советник генерального директора ФК «Локомотив», экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире НСН заявил, что у сборной РФ есть все шансы пройти групповой этап и выйти в финал Евро-2020.

«Группа для сборной России очень хорошая. Даже с бельгийцами, которые здесь являются явными фаворитами, можно играть и показывать все, на что способны российские футболисты. Поэтому выйти из группы сборная должна», - заявил собеседник агентства.

Самой сложной, по словам Булыкина, для россиян станет встреча с Бельгией. Все остальные команды «уступают по уровню дружине Черчесова».

«У шотландцев сейчас не все хорошо со сборной. Команда сама по себе неплохая, но российская сборная будет посильнее. Не стоит причислять сборную Шотландии к фаворитам, но и шапкозакидательские настроения не должны появляться. На уровне сборных опасно выходить на поле с таким настроением даже против Сан-Марино. И с шотландцами можно будет хорошо сыграть, если правильно настроимся», - считает футболист.

Уровень сборных Кипра и Казахстана также нельзя назвать высоким. Он явно жиже российского, к тому же у национальной команды за плечами положительный опыт выступления на чемпионате мира-2018 года. В этих матчах национальная команда будет явным фаворитом.

«Кипр и Казахстан ниже уровнем, чем сборная России, Бельгии или даже Шотландии. После ЧМ у нас достаточный опыт, но только на него уповать тоже нельзя. Просто так в футболе уже никто не выигрывает. Нужно прикладывать усилия. Если команда Черчесова будет играть в полную силу, что 100% выйдет из группы. Будем болеть, переживать и смотреть красивый футбол», - заключил Дмитрий Булыкин.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах в 12 странах, входящих в УЕФА. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что УЕФА во время предстоящего чемпионата Европы 2020 года планирует использовать систему идентификации болельщиков (Fan ID), показавшую свою эффективность на Кубке конфедераций – 2017 и на ЧМ-2018, который этим летом с успехом прошёл России.