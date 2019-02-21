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Объявлены полуфиналисты «Лидеров России» в Центральном федеральном округе

21 Февраля 2019 в 11:31
Объявлены полуфиналисты «Лидеров России» в Центральном федеральном округе

Объявлены победители второго полуфинала Конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. В итоге в финал прошли 30 участников из Москвы. Об этом сообщил руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что те из конкурсантов, кто набрал высокий балл, но не прошел в финал, попадут в «лист ожидания». У них остается шанс пройти в финал, сообщает портал лидерыроссии.рф.

Региональные полуфиналы в 2019 году прошли во всех федеральных округах России. Таким образом, в настоящее время определены 269 из 300 финалистов. Кроме прохождения очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект. Финал Конкурса состоится с 13 по 17 марта в Сочи.

20 февраля президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию призвал российскую молодежь пользоваться возможностями, которые предоставляют проекты и конкурсы личностного роста. 

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