Объявлены победители конкурса «Доброволец России 2018»

В завершение деловой программы Международного форума добровольцев прошло торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018». Её открыл председатель оргкомитета по проведению Года добровольца, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Церемония началась с объявления победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Напомним, что 26 субъектов РФ получили субсидии в размере от 1,7 до 11,9 миллионов рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества на местном уровне.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин и телеведущая Оксана Фёдорова вручили премию победителю в номинации «Работая – помогаю» (корпоративное волонтёрство). Им стал Сергей Шершень из Москвы, разработавший экосистему наставничества для учащихся ведущих образовательных учреждений «My-mentor.ru».

Дарья Халдеева, представитель благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, «Шередарь» (Владимирская область), получила награду в номинации «Центр притяжения» (волонтёрский центр) из рук руководителя Росмолодёжи Александра Бугаева и тележурналиста, руководителя канала MTV Россия, Посла Года добровольца Яны Чуриковой. Также гости поздравили Леонида Шафирова из Ростовской области, автора проекта «Узнай Россию», – он победил в направлении «Говорит волонтёр» (медиаволонтёрство).

Генеральный директор АНО «Экспоцентр «Заповедники России» Мирзега Абдуселимов и руководитель проекта «Сохраним Байкал», Волонтёр года – 2017 Максим Токарев наградили лучших в номинации «Вокруг меня». Первое место среди эковолонтёрских проектов заняла инициатива Дмитрия Иоффе из Санкт-Петербурга «Чистые Игры» – командные соревнования по раздельному сбору мусора.

Проект «Здоровое село» Антона Коротченко из Смоленской области выиграл в номинации «Оберегая сердцем» (медицинское волонтёрство). Награду добровольцу вручили региональный директор Программы Добровольцев ООН по арабским странам, Европе и СНГ Джейсон Проник и председатель движения «Волонтёры медики», заместитель директора федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук.

Премию в номинации «Смелые сердцем» (волонтёрство в чрезвычайных ситуациях) вручили заместитель Министра обороны Российской Федерации Андрей Картаполов и почётный президент российской Ассоциации подводного плавания Шаварш Карапетян. Лучшей стала Диана Султанова из Республика Дагестан – она руководит проектом «Спаси жизнь» и обучает школьников и студентам оказанию первой помощи.

Лучшим организатором добровольческой деятельности стала руководитель проекта «Подарок судьбы» Ольга Скотникова из Ульяновской области. На сцене её поздравили начальник управления Президента РФ по общественным проекта Сергей Новиков и руководитель дирекции Года добровольца, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева.

Победа в номинации «Серебряное» волонтёрство» досталась Галине Васильевой (53 года) из Амурской области, которая проводит региональный фестиваль «Варежка добра» для активных людей в возрасте от 40 лет. Награду ей вручили Герой России, член Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров и глава движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Лучших в номинациях «Общее дело», «Помощь детям», «Уверенные в будущем», «Рождённые помогать» и «Вдохновлённые искусством», а также «Волонтёра года» объявят завтра на торжественном концерте, посвящённом Национальному дню добровольца.

Победители конкурса «Доброволец России» получили гранты в размере до 1 миллиона рублей на развитие своих инициатив. Напомним, что в этом году на конкурс было подано 15839 заявок – в 10 раз больше, чем в прошлый раз. Проекты объединяют более 1,5 миллиона человек.