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Объявлено о причинах смерти актрисы Дегтяревой и дате прощания

9 Августа 2018 в 18:48
Объявлено о причинах смерти актрисы Дегтяревой и дате прощания

Причиной смерти Народной артистки России Тамары Дегтяревой стал сердечный приступ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на представителя театра «Современник», где актриса служила до последнего дня. Тамаре Дегтярёвой было 74 года, она страдала диабетом.

Дегтярёва пришла в «Современник» в 1970 году, она также преподавала актерское мастерство во ВГИКе. Широкую известность она поучила по ролям в кино, она снялась более чем в трёх десятках картин. Один из самых известных образов, воплощённых актрисой на экране - Агата Савельева из советского сериала «Вечный зов».

Прощание с Тамарой Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа, в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория, сообщили ТАСС в пресс-службе «Современника».

Народный артист России, актёр театра «Современник» Валентин Гафт в эфире НСН выразил восхищение Тамарой Дегтярёвой. 

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