Гафт: Смерть Тамары Дегтярёвой — удар для нас!

ФОТО: Тамара Дегтярёва // Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Народный артист заявил НСН, что борьба артистки с болезнью стала образцом того, как должен себя вести человек.

Актриса театра «Современник» Тамара Дегтярёва скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

«Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярёва, наша коллега, товарищ, партнёр. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили. Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которую мы называем наш театр, наш “Современник”. Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную», — говорится в сообщении.

Народный артист России, актёр театра «Современник» Валентин Гафт в эфире НСН выразил восхищение стойкостью коллеги по сцене, которая, по его словам, держалась до последнего и подавала пример другим.

«О, боже! Говорить тяжело, у нас это практически через день. Замечательный человек был, прекрасная актриса. Пережила такую личную трагедию в связи с болезнью, держалась, и никто не мог догадаться, что до такой степени всё плохо. Тяжело говорить об этом. Я очень любил эту артистку», — признался Гафт.

Тамара Дегтярёва перенесла в 2012 году ампутацию ноги, и, несмотря на это, продолжала играть на сцене театра в спектакле «Время женщин» уже в инвалидном кресле. Валентин Гафт назвал покойную образцом мужества и признался, что для всей театральной труппы её уход стал ударом.

«Она играла, и никто не мог понять, что это так быстро произойдёт. Сколько же она вытерпела! Это был очень мощный человек. Сильный, неплачущий по мелочам, она держалась, преодолевая невероятные трудности, и физические, и моральные. Это образец того, как себя надо вести, чтобы не превращаться в обузу для других. Хотя бы для тех, кто сделал для неё всё возможное. Больше говорить не могу, это - удар», — заключил Гафт.

Тамара Дегтярёва служила в театре «Современник» с 1970-го года. Она играла в спектаклях «Вечно живые», «Белоснежка и семь гномов», «Вкус черешни», «Двенадцатая ночь», «Не стреляйте в белых лебедей», «Бесы», «Голая пионерка», «Три сестры», «Время женщин». Помимо работы в театре она преподавала актерское мастерство во ВГИКе. Телезрителям актриса запомнилась по роли Агаты Гавриловны Савельевой в фильме «Вечный зов». Была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и Народной артистки Российской Федерации.