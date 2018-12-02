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«Объяснил на пальцах». Путин донес позицию России до Макрона и Меркель

2 Декабря 2018 в 17:41
«Объяснил на пальцах». Путин донес позицию России до Макрона и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках саммита G20 услышали позицию относительно украинской провокации в Черном море. Об этом рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что российский лидер объяснил иностранным коллегам «лично на пальцах», как провокация была задумана и как украинцы пытались ее исполнить.

«Я думаю, что не услышать позицию РФ они не могли», - заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия 1».

Лавров добавил, что текст приказа, полученного провокаторами из СБУ, был найден при обыске бронекатеров. Он предполагал скрытое проникновение в нейтральные воды, а потом «без всяких лоцманов и уведомлений, прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов».

Ранее Путин рассказал, что разъяснил инцидент в Черном море Дональду Трампу. Лидеры России и США переговорили «на ногах». Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Трамп не смог удержаться от разговора с Путиным, как обещал. По его мнению, всему виной «особая химия».

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