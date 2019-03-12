Обвинения США в адрес России – способ борьбы за нефть Венесуэлы

Обвинения России в незаконной покупке нефти в Венесуэле, которые высказал госсекретарь США Майкл Помпео, являются частью информационной войны. Об этом завил эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, сообщает «Русская планета».

По его мнению, обвинения США связаны напрямую с личными интересами. Блохин отметил, что Штаты просто хотят получить в распоряжение богатейшие запасы венесуэльской нефти. Если это удастся, то Вашингтон снизит цену барреля на мировых биржах до 20 долларов.

Эксперт рассказал, что подобные информационные войны помогают Америке скрыть настоящие цели и напомнил, что ранее Дональд Трамп уже вскольз упоминал о подобной стратегии.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, почему США не смогут наказать «Роснефть» за торговлю с Венесуэлой.