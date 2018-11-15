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Общественная палата требует уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК

15 Ноября 2018 в 14:29
Общественная палата требует уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая призвала главу амурской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Наталью Охотникову покинуть свой пост. Заявление прозвучало после того, как Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве в Краснодарском крае Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером». Женщина также заявила, что от его действий не пострадал ни один человек, сообщает РБК.

Между тем, Охотникова заявила изданию, разместила в Instagram не свой собственный текст, а предоставленный адвокатом Цеповяза. Единственной своей ошибкой глава региональной ОНК считает лишь то, что не указала источник появившегося в ее аккаунте текста.

Вячеслав Цеповяз был участником «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская Краснодарского края 12 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы.

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