Обнажившийся в Третьяковке мужчина объяснил свой поступок

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Обнажившийся в Третьяковской галерее художник Артем Гаврилюк-Божко надеется на взаимодействие с музеем. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

По словам мужчины, ему хотелось бы активней участвовать в художественной жизни Москвы и страны в целом, передает RT. О своей акции он сказал, что ему интересно было поместить современное искусство в классическую среду.

Напомним, 20 марта художник в одном нижнем белье, покрытый золотой краской, прошелся по залам Третьяковки. В пресс-службе музея сообщили, что это был несанкционированный перформанс неизвестных современных художников, при этом уточнив, что угрозы для произведений искусства и посетителей не было. Позднее гендиректор галереи Зельфира Трегулова рассказала, что художники оставили в залах некие картинки, пишут Известия.

Ранее президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН рассказала, что ждет замечаний Минкульта по безопасности после кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

