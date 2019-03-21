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Обнаженные любовники терроризируют жителей Подмосковья

21 Марта 2019 в 11:51
Обнаженные любовники терроризируют жителей Подмосковья
ФОТО: ladyelena.ru

Жители одного из домов в подмосковном Домодедове были вынуждены обратиться в полицию с жалобами на своих соседей, которые ведут весьма необычный образ жизни и периодически нарушают общественный порядок. Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», по свидетельствам очевидцев, пара часто выясняет отношения на повышенных тонах, а также появляется голой в подъезде и на улице. Особенно возмутительным их поведение кажется тем, кто вынужден сталкиваться с обнажёнными соседями в тот момент, когда ведёт своих детей в школу или детский сад, которые расположены неподалёку.

Местные жители рассказали о том, что их сосед работает таксистом, о профессиональной деятельности его спутницы ничего не известно. В свободное от работы время мужчина иногда появляется на улице в короткой кожаной юбке и ошейнике. В качестве дополнительного аксессуара его избранница использует поводок, на котором «выгуливает» мужчину. Все свои креативные выходы пара снимает на видео.

Между тем, в УМВД России по городскому округу Домодедово ситуацию пока никак не комментируют.


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