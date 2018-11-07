Обнародовано видео разрушения крыла Су-57

Министерство обороны РФ обнародовало видео прочностного испытания крыла истребителя пятого поколения Су-57. Кадры опубликовал телеканал «Звезда». В лабораторных условиях воссоздали условия перегрузки, при которой плоскость может сломаться.





В итоге разрушение композитного крыла произошло при нагрузке 104% от максимальной. Специалисты назвали такой итог испытаний «отличным». Дело в том, что допустимым считается значение в пределах 99-104%. Разрушение крыла при большей нагрузке означает «перетяжеление» конструкции, отмечает Ura.ru .

Военные также показали пролёт двух Су-57 на малой высоте. Уникальный высший пилотаж над Астраханской областью был снят с борта транспортного Ан-12.







