«Обиделся»: Шнуров переехал из Instagram из-за блокировки «стишков»

ФОТО: Евгений Рудницкий

Сергей Шнуров пожаловался поклонникам на блокировку своего творчества в Instagram. Как отмечает РИА Новости, такие действия со стороны руководства социальной сети стали поводом для создания лидером группировки «Ленинград» Telegram-канала «Шнуровик». Тем, кто хочет продолжить чтение его «поэзии», артист рекомендовал подписываться на его канал, отмечает RT.

Как напоминает Газета.ру, ранее стало известно, что лидер группировки «Ленинград» вошел в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Вместе с ним в совет были включены дрессировщик Эдгард Запашный, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин. Как пояснила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, теперь в Общественном совете будет «еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре».

В свою очередь, писатель Евгений Водолазкин в беседе с НСН заявил, что доволен своему соседству с известным музыкантом.